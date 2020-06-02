БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в скором времени посетить Иран, чтобы подписать пакет документов, в том числе в энергетической и военной сферах.

"Скоро я поеду в Иран, чтобы участвовать в межправительственной комиссии Ирана и Венесуэлы высокого уровня, как только нам позволят эпидемиологические условия, и чтобы подписать соглашения и документы о сотрудничестве в энергетической, финансовой, военной, сельскохозяйственной, технологической, научной сферах, а также в области здравоохранения, фармацевтики", — сказал Мадуро. Его выступление транслировалось в Twitter.

В понедельник стало известно о прибытии пятого иранского танкера в Венесуэлу. За последнее время в страну прибыли четыре корабля с топливом и оборудованием для НПЗ. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран готов направить в Венесуэлу дополнительные грузы с сырьем и энергоресурсами, если Каракас попросит об этом.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против их экипажей или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.