ВЛАДИВОСТОК, 2 июн /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" перечислит 2 миллиона рублей на помощь жителям самого северного города РФ — Певека на Чукотке, а также на меры против распространения коронавируса, сообщает администрация городского округа.

Ранее сообщалось, что в Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — шесть человек доставили на лечение в Анадырь. В конце мая инфекционное отделение окружной больницы в городе закрыли на карантин по коронавирусу.

"(Замглавы администрации) Максим Журбин сообщил, что госкорпорацией "Росатом" принято решение об оказании финансовой помощи гражданам, проживающим на территориях, где располагаются объекты атомной энергетики. Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" направил в адрес муниципалитета договор о безвозмездном перечислении 2 000 000 рублей на реализацию комплекса неотложных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также оказания адресной поддержки жителям городского округа Певек, находящимся в сложной жизненной ситуации", — говорится в сообщении.

По данным на 1 июня, в Певеке подтверждено шесть случаев коронавируса, у 20 контактировавших с заболевшими взяты тесты, они находятся под наблюдением.

В мае 2020 года в Певеке введена в промышленную эксплуатацию первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов". Сейчас она обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч