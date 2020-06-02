МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2020 года составила 3,965 миллиарда рублей, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка МОЭСК в годовом выражении незначительно сократилась — на 0,2%, до 42,075 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 6,382 миллиарда рублей, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер — "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% — Газпромбанку, 6,19% — управляющей компании "Агана", 5,05% — компании "ОЭК-Финанс".