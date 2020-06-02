МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-мае текущего года снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 293,255 миллиарда кубометров, в мае добыча составила 52,581 миллиарда, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, согласно данным ЦДУ, "Новатэк" в январе-мае увеличил добычу газа на 1,1%, до 29,601 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 5,604 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Роснефтью" в январе-мае снизилась на 1,1%, до 18,419 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 3,450 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпром нефтью" выросла по итогам января-мая на 8,9%, до 9,274 миллиарда кубометров, в мае компания добыла 1,888 миллиарда кубометров. "Лукойл" нарастил в январе-мае добычу газа на 4,7%, до 8,999 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 1,744 миллиарда.

Добыча газа "Сургутнефтегазом" за пять месяцев выросла на 0,1%, до 3,995 миллиарда кубометров, по итогам мая компания добыла 722,7 миллиона кубометров. Добыча газа "Русснефтью" выросла в январе-мае на 1,1%, до 1,001 миллиарда кубометров, в мае добыча составила 176,1 миллиона кубометров.

В свою очередь, "Татнефть" за этот период снизила добычу газа на 11,3%, до 362,7 миллиона кубометров, в мае компания добыла 63,1 миллиона кубометров.

Операторы СРП в январе-мае увеличили добычу на 8,3%, до 13,160 миллиарда кубометров, в мае показатель составил 2,640 миллиарда кубометров.