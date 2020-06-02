МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Некоторые страны ОПЕК+, в том числе Россия, выступают за продление текущих условий ограничения добычи нефти ещё на один месяц, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трех делегатов ОПЕК+.

"В рамках ОПЕК+ формируется консенсус относительно продления (текущих объемов сокращения добычи — ред.) на один месяц", — приводит агентство слова делегатов. При этом один из них добавил, что ключевое условие для такого продления заключается в том, чтобы все страны ОПЕК+ подтвердили свою приверженность согласованным целевым показателям добычи нефти.

Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.

В апреле страны ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.