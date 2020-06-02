КИЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" в первом квартале получила чистую прибыль в размере 3,2 миллиарда гривен (около 120 миллионов долларов), что в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16 миллиардов гривен, или 598 миллионов долларов), об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, составила 3,2 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что за аналогичный период прошлого года чистая прибыль "Нафтогаза" составляла 16 миллиардов гривен (598 миллионов долларов).

Также ранее в пресс-службе "Нафтогаза" заявляли, что по итогам 2019 года чистая прибыль компании составила 63,3 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда долларов).

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству и объединяет газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).