МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российские НПЗ нарастили первичную переработку нефти в январе-мае текущего года на 1,6%, до 118,112 миллиона тонн, в мае показатель составил 21,772 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом поставки нефти на внутренний рынок выросли за январь-май на те же 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 118,78 миллиона тонн, в мае показатель составил 21,908 миллиона тонн.

В частности, переработка нефти на российских НПЗ "Роснефти" в январе-мае составила 29,441 миллиона тонн, увеличившись на 6%. В мае показатель составил 5,426 миллиона тонн.

Переработка нефти на российских НПЗ "Лукойла" в январе-мае составила 17,183 миллиона тонн, что на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В мае переработка составила 2,897 миллиона тонн.

Переработка на российских НПЗ "Газпром нефти" снизилась в январе-мае на 3,4% и составила 12,375 миллиона тонн, в мае — 2,293 миллиона. Переработка "Сургутнефтегаза" выросла за период на 0,6%, до 7,8 миллиона тонн. В мае показатель составил 1,55 миллиона тонн.

"Башнефть" в январе-мае переработала 7,248 миллиона тонн нефти, снизив показатель на 8,4%. В мае компания переработала 1,422 миллиона тонн. "Танеко" (входит в "Татнефть") нарастило переработку нефти в январе-мае на 4,4%, до 5,066 миллион тонн, в мае показатель составил 926 тысяч тонн.