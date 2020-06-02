ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Доля России в польском импорте нефти в 2019 году сократилась с 68 до 61,5%, говорится в распространенном Нацбанком Польши отчете о платежном балансе.

"Доля России в импорте нефти в Польшу в 2019 году снизилась до 61,5% против 68% в 2018 году", — говорится в сообщении.

При этом до 3,8 миллиона тонн с 2 миллионов в 2018 году вырос импорт нефтяного сырья из Саудовской Аравии.

По данным Нацбанка, общий объем импорта нефти в Польшу в 2019 году сократился на 3,4%, до 26,3 миллиона тонн. Также сократился и объем импорта угля — на 13,4%, до 16,7 миллиона тонн.