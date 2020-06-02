МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Газпром" и "РусГазДобыча" приняли окончательное инвестиционное решение по проекту разработки Семаковского месторождения в ЯНАО с запасами более 320 миллиардов кубометров газа, планируют начать там промышленную добычу в 2022 году, говорится в сообщении "Газпрома".

"ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча" приняли окончательное инвестиционное решение по реализации проекта разработки Семаковского газового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)", — сообщает компания.

"РусГазАльянс" (принадлежит на паритетной основе "Газпрому"и "Русгаздобыче") в рамках первого этапа обустройства месторождения уже начал эксплуатационное бурение. Строительство первых шести эксплуатационных скважин планируется завершить не позднее первого квартала 2021 года.

"Активная фаза строительно-монтажных работ, в соответствии с графиком реализации проекта, начнется во второй половине 2020 года. Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении запланировано на 2022 год", — говорится в релизе.