КИЕВ, 5 июн — ПРАЙМ. Украина готова принимать из польской газотранспортной системы (ГТС) до 6,6 миллиарда кубометров газа в год по новому виртуальному соединению газовых систем, но выход на эти объемы возможен только после реконструкции ГТС на польской территории, заявил в пятницу глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Ранее в пятницу польский газовый оператор Gaz-Sistem сообщил, что Польша и Украина с 1 июля запускают новое виртуальное соединение своих газовых систем, которое заменит два существующих межсистемных соединения — "Дроздовичи" и "Германовичи". При этом резервирование пропускных мощностей этого соединения в обоих направлениях будет доступно с 6 июля на платформе GSAPlatform, уточнила компания.

"Уже сейчас Украина готова принимать из ГТС Польши до 6,6 миллиарда кубометров газа в год, но выйти на эти объемы мы сможем только после завершения ряда проектов реконструкции ГТС на польской территории", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что создание виртуальной точки значительно упростит импорт газа на Украину с польского направления и усилит энергетическую безопасность страны.

"Польша является нашим важным партнером и очень привлекательным рынком, так как там есть СПГ-терминал, строятся газопроводы в Литву и Норвегию, что позволит и Украине получить доступ к этому ресурсу газа", — также подчеркнул Макогон.