МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. "Газпром" предоставит "Газпром капиталу" беспроцентный заём на приобретение 9,99% в "Новатэке" у другой своей "дочки", кипрской Gazfin Cyprus Limited, сообщается в материалах "Газпрома".

"Определить, что не требует согласования с советом директоров ПАО "Газпром" сделка по предоставлению ПАО "Газпром" беспроцентного займа ООО "Газпром капитал", сумма которого превышает 0,3% балансовой стоимости активов ПАО "Газпром"… в целях приобретения ООО "Газпром капитал" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 326 969 (Трехсот трех миллионов трехсот двадцати шести тысяч девятисот шестидесяти девяти) обыкновенных именных акций ПАО "Новатэк", — говорится в сообщении.

В четверг совет директоров "Газпрома" согласовал перевод акций компании в "Новатэке" в размере 9,99% со своей дочерней структуры Gazfin Cyprus Limited на другую "дочку" — "Газпром капитал".