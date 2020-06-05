ВАРШАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).

"Глава URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов Ямал — Европа, принадлежащему EuRoPol GAZ", — говорится в сообщении.

Тариф для газового оператора Gaz-System на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%.

"Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — говорится в управлении.

Для газового оператора EuRoPol GAZ тариф за транспортировку высокометанового газа вырос на 16,5% по отношению к действующему тарифу.

URE поясняет, что введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5% относительно действующего в настоящее время тарифа.