МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за высказываний о предстоящем росте цен на нефтепродукты, сообщает служба.

"ФАС России предостерегает президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции… Публичные высказывания о предстоящем росте цен на нефтепродукты при отсутствии на то объективных причин недопустимы", — говорится в сообщении.

Поясняется, что глава НТС в комментариях к статьям в ряде СМИ прогнозировал рост оптовых цен на топливо, существенный рост цен в мелкооптовом сегменте и проблемы с приобретением нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и других регионах РФ, а также удорожание бензина на АЗС.

"Такого рода высказывания могут привести к панике и, впоследствии, спекуляциям на рынке, спровоцировать необоснованный рост цен. Сообщение было сделано должностным лицом союза, членами которого является большое количество хозсубъектов, что абсолютно некорректно, тем более в такой сложный период", — отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян, чьи слова приводятся в релизе.

НТС в свою очередь в конце мая направил главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой восстановить рыночные механизмы работы внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, отменив демпфер и запрет на импорт топлива.

В НТС тогда отметили, что несмотря на низкие цены на нефтепродукты на мировых рынках в России в мелком опте цены растут. Так, только за май в среднем мелкооптовые цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10%, на Аи-95 — на 7,5%, на дизельное топливо — на 3,5%. Более того, в этот же период крупнооптовые цены выросли на 17%, 21,5% и 6,8% соответственно. А помимо роста цен союз также фиксировал проблемы с отгрузкой нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и Башкортостане.