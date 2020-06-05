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ВАШИНГТОН, 5 июн /ПРАЙМ/, Михаил Тургиев. Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщил в пятницу РИА Новости представитель компании Рэй Фор.

Судно принадлежит компании Adamant Maritime Ltd, которая попала под санкции в минувший вторник за транспортировку венесуэльской нефти в феврале.

"Мы знаем, что министерство финансов США ввело санкции в отношении судна, и мы работаем с соответствующими правительственными структурами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и регламентов", — сказал он.

По словам Фора, танкер находится в краткосрочной аренде у Chevron Transport Corporation Ltd. и выполняет заказ, не связанный с Венесуэлой.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило в пятницу, что США рассматривают возможность наложить санкции на десятки иностранных нефтяных танкеров за торговлю с Венесуэлой. В частности, санкции могут быть введены в том числе против 25 супертанкеров, которые могут перевозить до двух миллионов баррелей нефти каждый, а также 17 более небольших судов.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.