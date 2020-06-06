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МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Потенциальный объем заказа "умных" прибором учета, в том числе счетчиков, "Россетями" до 2030 года составит не менее 380 миллиардов рублей, сообщила компания в своем официальном канале в Telegram.

Отмечается, что "Россети" являются одним из крупнейших заказчиков электротехнической продукции в РФ. Компания опережает план по снижению доли иностранного оборудования в закупках. Более трех лет доля российской электротехнической и кабельно-проводниковой продукции в закупках превышает 91% при целевом уровне – не менее 90% к 2024 году. Вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности ГК "Ростех", "Россети" развивают производства отечественной элементной базы и программных продуктов в регионах РФ, а также намерены способствовать созданию продукции, востребованной на внешних рынках.

"Еще одно направление – развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии на основе российских решений. Потенциальный объем заказа "умных" приборов учета до 2030 года — не менее 380 миллиардов рублей (с учетом строительно-монтажных работ)", — говорится в сообщении.

Кроме того, первостепенное значение для компании имеет разработка российских аналогов западных чипов. "Это обеспечит защиту персональных данных отечественных потребителей, позволит повысить информационную и технологическую безопасность. "Россети" планируют обеспечить использование полностью российской микроконтроллерной базы для интеллектуальных приборов учета", — добавляет энергокомпания.

В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.

В октябре прошлого года глава компании Павел Ливинский в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2019) сообщил журналистам, что "Россети" оценивают свои инвестиции в установку "умных" счетчиков энергии и цифровой учет ее потребления примерно в 300 миллиардов рублей до 2030 года.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Контролирующим акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале.