МИНСК, 6 июн /ПРАЙМ/. Первый танкер с почти 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в агентство.

Как отметил пресс-секретарь, для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. "Общий объем танкерных поставок уже превысил один миллион тонн нефти", — заметил Тищенко.

В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США. По его словам, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

До этого в "Белнефтехиме" говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.