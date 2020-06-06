МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Министры ОПЕК решили продлить сокращение добычи в рамках ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей в сутки при согласии стран вне организации, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане, комментируя итоги заседания ОПЕК.

"Решение о сокращении 9,7 миллиона баррелей в сутки от добычи будет принято в случае согласия 10 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК", — сказал министр, чьи слова приводит агентство Shana.

Страны ОПЕК по итогам заседания в субботу приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца июля, сообщил ранее РИА Новости источник в организации.

Зангане также отметил, что между странами ОПЕК не было разногласий в ходе встречи. Участники в основном обсуждали проблему несоблюдения сделки некоторыми участниками, такими как Ирак. Министр добавил, что они обещали компенсировать отставание в ближайшие месяцы.