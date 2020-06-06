МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Спрос на нефть в мире начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ и снятия ограничений, но рынок по-прежнему хрупкий, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Поэтапное смягчение карантинных мер и частичное восстановление экономики привели к тому, что спрос на нефть начал восстанавливаться. Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычи", — сказал Новак, выступая на открытии заседания министерского комитета ОПЕК+.

"Но важно отметить, что рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке", — добавил министр.