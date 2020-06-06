МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Выполнение сделки ОПЕК+ на 100% всеми участниками сегодня важно как никогда, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня как никогда важно, на мой взгляд, 100% исполнение взятых на себя обязательств всеми странами-участницами", — сказал он в ходе выступления в рамках министерской встречи ОПЕК+.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.