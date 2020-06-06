Проект коммюнике ОПЕК+ содержит решение продлить текущее сокращение нефтедобычи на 1 месяц
МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Проект коммюнике ОПЕК+ содержит решение продлить сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля 2020 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Продление условий по сокращению добычи в мае-июне на один месяц, до конца июля 2020 года", — говорится в проекте.
В субботу проходит очередное заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ в формате видеоконференции. Как ожидается, участники сделки примут дальнейшие решения по соглашению ОПЕК+.
https://1prime.ru/energy/20200606/831584147.html