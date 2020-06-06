Добавлены подробности из коммюнике по итогам встречи ОПЕК+ (после третьего абзаца).

БЕЙРУТ, 6 июн /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ решили продлить договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля, написал на своей странице в Twitter министр энергетики ОАЭ Сухейль Мазруи.

"Слава богу, достигнута всеобщая договоренность о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до конца июля", — написал Мазруи.

Министр ОАЭ назвал данное решение смелым и достойным похвалы от всех стран-участниц.

Согласно коммюнике по итогам встречи ОПЕК+, страны альянса договорились продлить текущее сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля 2020 года. "Договорились о продлении первой стадии сокращения добычи в мае-июне на один месяц", — говорится в документе.

"Поддерживаем принцип компенсации странами, которые не смогли выполнить соглашение полностью (на 100%) в мае и июне, предполагающего обеспечение необходимой корректировки добычи в июле, августе и сентябре в дополнение к их уже согласованным квотам на эти месяцы", — добавляется в коммюнике.

Также страны ОПЕК+ призвали нефтепроизводителей вне альянса внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка.