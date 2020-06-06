МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. ОПЕК+ решила продлить нынешнее сокращение добычи нефти в том числе из-за значительного избытка запасов, несмотря на ожидаемый вскоре дефицит предложения, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Важно понимать, что за этот период, за март-апрель и май, кстати, тоже, поскольку был профицит на рынке, всё это время идет увеличение остатков, увеличение объемов хранящейся нефти в запасах. Это огромные цифры, 25 миллионов баррелей в сутки… Это увеличение составило за несколько месяцев около миллиарда баррелей", — сказал Новак.

"Нам, конечно, все равно придется иметь определенный дефицит на рынке. Мы должны выйти на дефицит, для того чтобы за счет дефицита этот миллиард баррелей снять с текущих остатков", — отметил он.