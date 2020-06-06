МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ не исключает, что сроки сделки ОПЕК+ могут поменяться в меньшую или большую сторону, пока преждевременно говорить о состоянии рынка через два года, когда должна завершиться сделка, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мне кажется, сейчас преждевременно говорить, что будет через два года. Рынок настолько непредсказуем, волатилен, во многом зависит от экономической ситуации в мире. Мы и так приняли достаточно большой длительный срок действия соглашения: если раньше это было шесть месяцев, максимум девять, то сегодня два года. Это сигнал рынку, что мы в течение двух лет как минимум будем смотреть и принимать совместные действия по балансировке рынка", — сказал он.

"Возможно, позже, возможно, раньше" — сказал он, отвечая на вопрос, может ли сделка быть завершена раньше запланированного срока.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.