МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ после изменения условий сделки ОПЕК+ ожидает добычу нефти и конденсата в России в текущем году на уровне 510-520 миллионов тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.

"Мы оценку делали, что у нас 510-520, в пределах этой цифры", — ответил Новак на вопрос о прогнозе по добыче нефти и конденсата в РФ в 2020 году.

Страны ОПЕК+ на заседании в субботу решили продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц — до конца июля.