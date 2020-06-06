МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Все страны, недовыполнявшие сделку ОПЕК+, подтвердили, что будут полностью соблюдать свои обязательства и дополнительно сократят добычу в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все сегодня подтвердили, что в течение нескольких месяцев эти дополнительные баррели будут сняты с рынка", — прокомментировал он условия для "двоечников" сделки ОПЕК+.