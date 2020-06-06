БАКУ, 6 июн /ПРАЙМ/. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что гибкий подход к регулированию добычи нефти должен продолжаться до тех пор, пока экономическая активность и баланс на рынке не восстановятся.

Страны ОПЕК+ на заседании в субботу договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

Выступая на заседании, Шахбазов выразил поддержку Азербайджаном продления существующих производственных ограничений.

"Чувствительный и гибкий подход к регулированию добычи нефти должен продолжаться до тех пор, пока экономическая активность и баланс на рынке не восстановятся… Азербайджан, поддерживающий все инициативы по стабилизации нефтяного рынка в рамках формата ОПЕК+, в мае выполнил свои обязательства на высоком уровне", — приводит слова Шахбазова его пресс-служба.

Пресс-служба уточнила, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысячи баррелей, должен сохранить суточное производство сырой нефти на уровне 554 тысячи баррелей.

"В ходе обсуждений председатель заседания, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман высокого оценил роль Азербайджана в регулировании нефтяного рынка", — добавила пресс-служба.