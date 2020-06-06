МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Сейчас трудно оценить, при какой цене на нефть сланцевая добыча в США начнет восстанавливаться, на сегодняшний день она сократилась на 1,9 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.

"Сейчас трудно сказать", — ответил Новак на вопрос, при какой цене нефти сланцевая добыча в СЩА сможет продолжить свой рост.

"Нам надо глубже понимать финансовое и экономическое состояние и те тренды, которые сейчас происходят в сланцевой нефти. Одно можно сказать, что сейчас там серьезно снизилась добыча, на 1,9 миллиона баррелей в сутки. И как это будет восстанавливаться, это будет зависеть от множества факторов, в том числе от доверия финансовых институтов, от кредитования отрасли, от технологий, которые будут использоваться, от наличия кадров", — сообщил министр.