МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами соглашения в мае составил около 90%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Уровень исполнения достаточно высокий, близок примерно к 90%. Точные данные по странам будут чуть позже", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что экспертный технический комитет во второй половине июня подведет итоги по выполнению сделки ОПЕК+ в июне.

Россия, по его словам, в мае исполнила соглашение на 96%.

Страны ОПЕК+ на заседании в субботу решили продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц — до конца июля.