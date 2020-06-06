МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Ливия постепенно начинает возобновлять добычу нефти на месторождении Шарара (Sharara), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Добыча нефти на крупнейшем месторождении в Ливии Шарара начинает постепенно возобновляться", — говорится в сообщении.

В январе национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь (El Feel). Это произошло после того, как компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.