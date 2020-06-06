КАРАКАС, 6 июн /ПРАЙМ/. Венесуэла поддерживает договоренность ОПЕК+ продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля и рассчитывает, что она будет способствовать восстановлению мировой экономики, заявил РИА Новости вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

"Мы достигли соглашения, которое будет влиять на мировую финансовую систему, способствовать восстановлению экономики после пандемии, и мы будем продолжать наблюдать в последующие месяцы за тем, чтобы этот механизм имел реальное воздействие на восстановление глобальной энергетической отрасли", — сказал он.

Он выразил надежду, что соглашение ОПЕК+ будет и впредь пространством для политического диалога между странами-производителями и странами-потребителями и таким образом будет найден необходимый баланс.

"Поддерживаем корректировку по добыче нефти, установленную в данном соглашении", — добавил он.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.