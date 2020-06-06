МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Миннефти Ирана заявило, что страны ОПЕК+ по итогам заседания в субботу договорились о продлении сокращения добычи нефти на июль в объеме 9,6 миллиона баррелей в сутки, сообщение об этом опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

"Министры стран, не входящих в ОПЕК, согласились с предложением ОПЕК продлить на еще один месяц ранее достигнутое соглашение о сокращении на 9,6 миллиона баррелей в сутки своей добычи, чтобы поддержать цены", — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак, а также Минэнерго Казахстана сообщили, что участники ОПЕК+ договорились продлить действующий в рамках сделки объем сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на один месяц, то есть до конца июля. Такую же цифру называло и Минэнерго Азербайджана: страны ОПЕК в июле сократят добычу на 6,084 миллиона баррелей в сутки, "не ОПЕК" — на 3,616 миллиона.