МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, это уже второй жест доброй воли между двумя странами, но решение этого вопроса Россией уже намечено, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ… Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

При этом Захарова отметила, что и российское государство, и "Норильский никель" уже "наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса".