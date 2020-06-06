МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Решение о продлении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, является позитивным сигналом о дееспособности достигнутых ранее договорённостей и готовности их участников выполнять свои обязательства, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

"Продление сделки — это подтверждение как готовности всех ее участников и далее выполнять свои обязательства, так и дееспособности достигнутых ранее договорённостей. И то, и другое — хорошие новости", — заявил Косачев.