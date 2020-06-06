МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Предложение США помощи России в связи с ситуацией с разливом топлива в Норильске хоть и запоздалое, но весьма похвальное, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.

"Само по себе предложение нужно оценить только с положительной стороны, даже если допустить, что пик кризиса с разливом топлива уже пройден с использованием собственных сил и средств. Но само стремление помочь, пусть и запоздалое, весьма похвально",- сказал Морозов.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.