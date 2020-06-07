КРАСНОЯРСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Специалисты арктического поисково-спасательного отряда и специальная техника для работы в условиях арктической тундры выехали из Дудинки в Норильск для оказания помощи в устранении последствий ЧС после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому края.

"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС России выдвинулись в Норильск…Всего от Дудинского отряда задействовано 9 спасателей и 6 единиц техники, из них — 2 снегоболотохода и 2 плавсредства. Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия", — говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.