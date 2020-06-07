КРАСНОЯРСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Северный ветер, из-за которого происходит миграция топливных пятен на воде, осложняет работы по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Осложнения — северный ветер, постоянно мигрируют (на воде) загрязненные пятна. И поэтому сегодня здесь разбили (лагерь), завтра там. И все время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, емкости. Емкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны", — сказал Чуприян.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.