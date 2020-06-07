КРАСНОЯРСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Спасатели обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) 2 тысячи квадратных метров территории, загрязненной после ЧС на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие все дни: 853 кубических метра водонефтяной смеси собрано за вчерашние сутки", — сказал Чуприян, отметив, что столько же было собрано за предыдущее время.

"Извлечено 11,5 тысячи (кубометров) грунтов, загрязненных нефтенпродуктом, и вывезено для утилизации, 2 тысячи квадратных метров обработано для нейтрализации сорбентами", — добавил он.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.