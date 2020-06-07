КРАСНОЯРСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске принимает руководство страны, в настоящее время у МЧС достаточно сил и средств для оперативной и эффективной работы, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.

"Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС", — ответил Чуприян журналистам на вопрос о предложении США о помощи.

По его словам, на ликвидации последствий ЧС задействована группировка порядка 500 человек, 200 единиц техники, увеличено количество резервных емкостей – до 13,5 тысяч.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.