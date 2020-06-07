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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.

По данным городского управления МЧС РФ, около полудня в воскресенье загорелся трансформатор на подстанции "Волхов – Южная " в Калининском районе. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Из-за возгорания трансформатора без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе.

Как отмечают районные власти, ликвидация последствий инцидента на подстанции заняла около 2,5 часов.

"К 14.27 подача электричества возобновлена. Спасибо пожарным за своевременное тушение возгорания и энергетикам — за оперативный ремонт", — говорится в сообщении на официальной странице администрации Василеостровского района "ВКонтакте".

Как пояснила пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго", подстанция, на которой произошел инцидент, находится в собственности этой электросетевой компании, однако трансформатор, где произошло возгорание, принадлежит одному из потребителей электроэнергии.

"Техническое обслуживание этого оборудования ведет сторонняя компания по договору с собственником", — уточнил представитель "Ленэнерго", добавив, что из-за инцидента "штатно сработала автоматическая защита на электросетях, оборудование компании не пострадало"