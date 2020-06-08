МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 1.17 мск, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,70%, до 40,00 доллара.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1.20 мск поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.