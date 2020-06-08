БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн /ПРАЙМ/. Строительство центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Росатома в Боливии приостановлено из-за пандемии коронавируса, но правительство латиноамериканской страны позитивно настроено на продолжение работы с Россией, сообщил РИА Новости посол России в Боливии Владимир Спринчан.

"Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно, — сказал он и добавил. — Новое руководство отрасли дискредитировало все предыдущие заявления о каких-то нарушениях и незаинтересованности в работе с Россией".

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". Однако спустя месяц правительство Боливии и Росатом сообщили, что ЦЯИТ в Эль-Альто, открытие которого запланировано в 2023 году, будет сдан в срок и откроет боливийцам доступ к технологиям мирного использования атомной энергии.

"На объект завезено оборудование, достаточно сильно продвинулось строительство, но сейчас из-за пандемии все приостановилось, проект заморожен, поскольку в стране работы ведутся только в остро необходимых сферах производствах", — сообщил Спринчан.