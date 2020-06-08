МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Спасатели Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров нефтепродуктов с водной поверхности в ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, сообщает Росморречфлот.

"За неделю работы отряда спасателей Морспасслужбы в районе операции по ликвидации последствий техногенной аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, морскими спасателями с водной поверхности собрано более 650 кубометров нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

"Как отмечают представители отряда, собранные ими за неделю нефтесодержащие жидкости представляют собой слегка разбавленное водой дизтопливо", — сообщается в релизе.

Кроме того, в воскресенье к отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление — семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование.

"Весь участок реки Амбарная уже разбит на сектора. По соседству со специалистами Морспасслужбы работают спасатели МЧС, компаний "Норникель", "Газпромнефть" и "Транснефть-Сибирь". Все совместные действия ликвидаторов аварии координирует оперативный штаб, куда круглосуточно поступает актуализированная информация", — отмечается в релизе Росморречфлота.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.