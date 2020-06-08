МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава "Русгидро" Николай Шульгинов покинет компанию в сентябре по истечении пятилетнего контракта, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что уход 69-летнего Шульгинова из "Русгидро" — это "обоюдное" решение как правительства РФ и администрации президента, так и самого Шульгинова.

Со сменщиком Шульгинова на посту главы "Русгидро" государство еще не определилось. Источники газеты называют основными кандидатами на этот пост заместителя главы "Русгидро" Виктора Хмарина, депутата Госдумы Дениса Кравченко и бывшего топ-менеджера компании Джорджа Рижинашвили, недавно вошедшего в совет директоров "Русгидро". В списке второстепенных кандидатов — глава "МРСК Центра" Игорь Маковский, замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, заместитель главы ФАС Виталий Королев.

Кроме того, несколько месяцев назад на рынке ходили слухи, что интерес к посту проявляет экс-глава ФСК Андрей Муров, но в мае он был назначен исполнительным директором "Россетей", пишет газета. До принятия решения есть еще как минимум несколько месяцев, могут появиться новые претенденты, заметил один из собеседников издания.

Шульгинов возглавляет государственное "Русгидро" с сентября 2015 года. В отрасли его считают профессиональным энергетиком "старой закалки" и "технарем", далеким от бизнеса, отмечает газета. Шульгинов, хоть и с задержкой, справился с затянувшимся строительством четырех ТЭС на Дальнем Востоке — последняя станция в Советской Гавани должна быть введена в сентябре. Запущены Нижне-Бурейская ГЭС и Зарамагская ГЭС. Последним крупным достижением команды Шульгинова стало включение дальневосточной генерации в программу модернизации старых ТЭС.

Но финансовую политику "РусГидро" можно назвать скорее консервативной. Команде Шульгинова так и не удалось добиться существенного роста капитализации, отмечает издание.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,5 ГВт. По состоянию на конец марта 61,2% акций компании принадлежит государству, 13,1% — ВТБ, 5,9% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависма").