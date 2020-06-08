МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год, ценовые условия поставок по которому были окончательно согласованы 14 февраля, говорится в сообщении компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" направил ответ на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе. В письме отмечено, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года", — сообщается в релизе.

"При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году "Газпром" подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года", — также указывает компания.