МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила от российской компании заказ на строительство двух СПГ-барж для работы на Камчатке и в Мурманске, говорится в сообщении компании.

Как ожидается, суда вместимостью 380 тысяч кубометров СПГ каждое будут построены до конца 2022 года. Стоимость заказа составляет 901,3 миллиарда вон (748 миллионов долларов). Также в нынешний договор включен опцион еще на два судна.

Компания указывает, что СПГ-баржи будут размещены в РФ в Мурманске и на Камчатке и будут играть роль промежуточных станций. Отмечается, что с их установкой СПГ из северного региона можно будет намного быстрее транспортировать в Европу и Азию, а также невероятно снизить затраты на обслуживание транспортных судов.

"С заключением этого контракта наша компания смогла ещё раз доказать рынку наши передовые технологии в области СПГ. Из-за последствий коронавируса некоторые крупные проекты были отложены, поэтому этот заказ поможет компании обрести стабильность в работе", — приводится в сообщении комментарий представителя Daewoo Shipbuilding.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат планирует строительство комплекса по перевалке и хранению СПГ в бухте Ура в Мурманской области объемом 20 миллионов тонн. С этой же целью компания хочет организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке также объемом в 20 миллионов тонн в год. Оба терминала планируется запустить примерно в 2022 году.