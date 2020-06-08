МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Десять тонн нефти вперемешку с другими жидкостями разлилось в понедельник из-за разгерметизации скважины в Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании "Полярное сияние", произошла разгерметизация скважины №6", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате ЧП разлилось "около 10 тонн нефтесодержащей жидкости". Площадь загрязнения — 50 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия выясняются.

"Полярное сияние" создано в 1992 году, им на паритетной основе владели ConocoPhillips и "Роснефть". СП принадлежит пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком АО. В начале разработки их извлекаемые запасы оценивались в 16 миллионов тонн. Нефть поставляется по трубопроводу Усинск-Ярославль для продажи на рынках Европы.

На фоне падения продаж американская ConocoPhillips продала 50-процентную долю в "Полярном сиянии" и прекратила работу в России. Газета "Коммерсант" писала, что весь актив в рамках сделки оценивался в 200 миллионов долларов, а возможными покупателями выступила компания "Татнефтегаз-Север" и структуры Юрия и Алексея Хотиных.

Позднее, весной 2016 года, свою долю в "Полярном сиянии" продала и "Роснефть" за 97,6 миллиона долларов. Покупатель не раскрывался.