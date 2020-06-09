МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) после аварии в Норильске Красноярского края подготовили рекомендации по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

"Основой для этого стали предложения, разработанные для МЧС России Центром поддержки принятия решений института в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Норильске Красноярского края, сложившейся после разлива дизельного топлива", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что вся необходимая информация по этому вопросу отражена в подготовленных институтом рекомендациях. В них содержится перечень нормативно-правовых документов, которые должны применяться при организации работы по локализации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

"Ученые института проанализировали, обобщили и систематизировали сведения о технических средствах и технологиях, применяемых при ликвидации таких аварий. Материал содержит данные об их использовании с учетом особенностей возможных чрезвычайных ситуаций. Также подготовлены методики расчета масштабов и последствий ЧС, способы анализа трансформации нефтепродуктов в природных средах и проведения мониторинга окружающей среды", — подчеркивается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.