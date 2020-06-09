ХАБАРОВСК, 9 июн /ПРАЙМ/. Теплоснабжающие организации Хабаровского края к началу лета задолжали за поставленный природный газ 640 миллионов рублей, что втрое больше, чем предполагалось по графику погашения долгов, сообщает "Газпром газораспределение Дальний Восток" во вторник.

"По состоянию на 1 июня 2020 года, задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Хабаровского края перед поставщиком природного газа АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" составляет порядка 640 миллионов рублей, из которых почти 95% являются просроченной задолженностью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что график поэтапного погашения задолженности был подписан в декабре прошлого года между представителями ООО "Газпром межрегионгаз" и властями Хабаровского края. Согласно этому документу, к началу отопительного сезона 2020-2021 годов просроченные долги ТСО муниципальных районов должны были погасить.

"Вместе с тем фактическая задолженность теплоснабжающих организаций Хабаровского края на начало лета превышает запланированную графиком более, чем в три раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что факты неполной оплаты предприятиями малой энергетики поставок газа регулярно отмечаются в Солнечном, Ульчском, Николаевском и Амурском районах. Нарушение платежной дисциплины может негативно отразиться на подготовке объектов газораспределения к следующему отопительному сезону.

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" входит в Группу "Газпром межрегионгаз", является специализированной газораспределительной организацией и занимается вопросами газификации ДФО. Компания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тысяч квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей Хабаровского края, обслуживает более 1000 километров распределительных газопроводов в ДФО, в том числе более 420 километров межпоселковых газопроводов.