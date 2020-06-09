МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, готовит заявление о потенциальном банкротстве, при котором контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что Chesapeake Energy планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ и даже готовится запустить процедуру банкротства. По состоянию на 31 марта непогашенная задолженность Chesapeake составляла 9,16 миллиарда долларов. Чистый убыток компании в первом квартале составил 8,297 миллиарда долларов против 21 миллиона годом ранее.

"Chesapeake ведет переговоры по соглашению о поддержке реструктуризации, в рамках которого держатели так называемого срочного кредита могут получить большую часть капитала при банкротстве", — сообщили источники. При этом условия соглашения могут измениться.

Блумберг пишет, что Chesapeake обсуждает вопрос о том, следует ли пропустить выплаты дивидендов, намеченные на 15 июня, и использовать льготный период во время переговоров с кредиторами. По данным агентства, окончательное решение еще не принято.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19. По данным агентства, в США в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25% по сравнению с 2019 годом в основном из-за нефтегазового сектора.