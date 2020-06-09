МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инвестиции "Сургутнефтегаза" в добычу нефти и газа в 2019 году выросли на 1,3%, до 206 миллиардов рублей, следует из годового отчета компании.

"Объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор составил 206 миллиардов рублей, из них 86,9% пришлось на Западную Сибирь, 13% — на Восточную Сибирь и 0,1% — на Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию", — сообщает "Сургутнефтегаз".

В 2018 году инвестиции компании в нефте- и газодобычу составили 203,1 миллиарда рублей. Из них 88,2% пришлось на Западную Сибирь, 11,6% — на Восточную Сибирь и 0,2% — на Тимано-Печору. Совокупно в добычу, переработку и сбыт компания в 2018 году инвестировала 209,9 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.